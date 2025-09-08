Diyarbakır'da Narin Güran'ın Bulunuşunun 1. Yılı: Aile Adalet Nöbetinde

Anma ve aile tepkisi

Diyarbakır merkez Bağlar ilçesinin kırsal Tavşantepe Mahallesinde geçen yıl 21 Ağustos tarihinde kaybolan ve 8 Eylülde Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın mezarının bulunmasından bu yana 1 yıl geçti.

Mezarı başında toplanan yakınları, Narin için dua etti, duygusal anlar yaşandı. Baba Arif Güran, gazetecilere yaptığı açıklamada bu sabah Narin'in okulunun önünden geçerken hüzünlendiğini söyledi.

Arif Güran'ın sözleri şöyle korundu: "Şu an Narin'i okula götürmem gerekirken mezarı başında oturuyorum. Ne istediniz 8 yaşındaki kızımdan? Burada tek Narin ölmedi bütün aile fertleri öldü. Rabb'im kızımın hakkını bırakmasın. Bugün Narin'in ölü bulunduğu gündür ve hepimizin öldüğü gündür. Buradaki adalet nöbetimiz devam ediyor. Adalet tecelli edene kadar buradan ayrılmayacağız."

Dava ve verilen cezalar

Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada; anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları verildi. Davada sanık Nevzat Bahtiyar ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Aile, adaletin sağlanması talebiyle yürüttükleri nöbeti ve hukuki süreci takip etmeye devam edeceklerini belirtti.

