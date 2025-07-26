Diyarbakır'da 'Örümcek Adam' Coşkusu: Ayaz Salih Koç Kentteki Tarihi Mekanları Keşfediyor

Türkiye'yi 'Örümcek Adam' Kostümüyle Keşfeden Ayaz Salih Koç, Diyarbakır'da!

'Örümcek Adam' kostümü giymeyi hayal eden Ayaz Salih Koç, memleketi İzmir'den yola çıkarak Türkiye'nin 67. şehri olarak Diyarbakır'a ulaştı. Koç, ziyaretinde hem kentteki tarihi mekanları gezdi hem de sevinçle karşıladığı halkla etkileşimde bulundu.

Geçtiğimiz yıl yaşanan 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında 'Örümcek Adam' kostümüyle çocuklara moral verme amacıyla harekete geçen Koç, bu projeyle büyük bir sosyal sorumluluk üstlendi.

Tarihi Mekanları ve Lezzetleri Tanıtan Koç

Diyarbakır’ın ünlü UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan surlarını ziyaret eden Koç, tarihi Sur ilçesindeki sokak ve caddelerde kostümüyle büyük ilgi topladı. Merkezdeki simgesel yapılar önünde fotoğraflar çektiren Koç, ziyaret sırasında çocuklarla birlikte Diyarbakır'ın ünlü ciğer kebabını pişirip keyifli anlar yaşadı.

AA muhabirine açıklamada bulunan Koç, 'Diyarbakır, ciğeriyle, karpuzuyla, tarihi surlarıyla ve misafirperver halkıyla meşhur. Burada sivil olarak bir eve gitsem, kapıyı çalıp 'karnım aç' desem o tabak mutlaka nasibim olur. Diyarbakır halkı beni çok güzel ağırladı. Şehri keşfetmeye devam edeceğim.' şeklinde konuştu.

Amacı Sevgi Yaymak

Trafikte ve tarihi mekanlarda kendisini görenlerin 'Örümcek Adam, şu binaya tırman' dediğini belirten Koç, 'Benim asıl amacım sevgi vermek. Bu nedenle insanlara tarihimizle, yöresel lezzetlerimizle bir şeyler göstermeye çalışıyorum,' dedi. Diyarbakır’da geçirdiği süreyle ilgili olarak, 'Gerçekten çok güzel bir yerdeyim. Kendimi huzurlu hissediyorum,' ifadelerini kullandı.

Koç, Diyarbakır’ı tanıtmaya devam edince, Türkiye’nin çeşitli illerinde çocuklara umut vermeye devam edeceği mesajını verdi.

Türkiye'yi "Örümcek Adam" kostümüyle gezme hayaliyle memleketi İzmir'den yola çıkan Ayaz Salih Koç, 67. şehir olarak geldiği Diyarbakır'da vatandaşlarla buluştu. Kentteki tarihi mekanları ziyaret eden Koç, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Diyarbakır surlarını da gezdi.

Türkiye'yi "Örümcek Adam" kostümüyle gezme hayaliyle memleketi İzmir'den yola çıkan Ayaz Salih Koç, 67. şehir olarak geldiği Diyarbakır'da vatandaşlarla buluştu. Kentteki tarihi mekanları ziyaret eden Koç, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Diyarbakır surlarını da gezdi.