Diyarbakır'da Otomobilde 2 Kalaşnikof Tüfeği Ele Geçirildi

Diyarbakır'da gerçekleştirilen bir operasyon sırasında, bir otomobilde 2 ruhsatsız kalaşnikof tüfeği ve 300 fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Polis Timleri, merkez Yenişehir ilçesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Yapılan detaylı aramada, aracın kaputuna gizlenmiş bir çuval içerisinde iki kalaşnikof tüfeği, dört şarjör ile birlikte 300 fişek bulundu.

Ekipler olayla ilgili olarak iki şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır'da bir otomobilde 2 ruhsatsız kalaşnikof tüfeği ve 300 fişek ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.