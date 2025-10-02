Diyarbakır'da 'özel çekiliş' tuzağı: Genç kadının hesabından 400 bin lira çalındı

Diyarbakır'da yaşayan E.B. (20), sosyal medya üzerinden gelen ve arkadaşından geldiğini düşündüğü 'özel çekiliş var, seni de düşündüm' mesajına tıklayarak mobil bankacılık bilgilerini paylaştı. Bir süre sonra hesaplarından para ve kredi çekildiğini fark eden E.B. şikayetçi oldu.

Olayın detayları

Olay, 4 Haziran 2024 tarihinde başladı. İddianamede yer alan ifadesinde E.B., mesajı açtıktan sonra mobil bankacılık bilgilerini verdiğini ve 2 gün içinde kredi kartından 198.960 lira para çıkışı olduğunu tespit ettiğini belirtti.

E.B. ifadesinde ayrıca şu işlemlerden söz etti: Hesabından 50.000 lira gönderildi, başka bir bankadan mobil bankacılık aracılığıyla 100.000 lira kredi çekimi yapıldı ve bazı harcamalar sanal kart ve çevrim içi oyun üzerinden gerçekleştirildi. E.B., zararının şu aşamada yaklaşık 400.000 lira olduğunu bildirdi ve yapılan işlemlerin tamamının bilgisi ve rızası dışında gerçekleştiğini kaydetti.

İddianame ve sanığın savunması

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması sonucu hazırlanan iddianame, 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, tutuksuz sanık A.F.G. hakkında 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Tutuksuz sanık A.F.G. savunmasında oto alım satım ve restoran işletmeciliği yaptığını, müştekiyi tanımadığını ve bir yıldır kullandığı banka hesabında para giriş çıkışı olmadığını iddia etti. Sanık, hesabına gelen paranın muhtemelen kendisine borcu olan birinin ödemesi olduğunu belirterek 'Kimseyi dolandırmadım' dedi.

İddianamede ise sanığın benzer suçlardan yargılandığı dosyaların bulunduğu, müştekinin banka hesabından para gönderildiği ve sanığa ait hesaplardan para çekildiğinin tespit edildiği vurgulandı. İddianamede, şüphelinin sosyal medya üzerinden hileli hareketlerle müştekinin iradesini fesada uğrattığı, işlemleri farklı zamanlarda gerçekleştirdiği ve bu nedenle 'zincirleme suç' hükümlerinin uygulanmasının gerektiği ifade edildi. Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Uyarı ve uzman görüşü

Avukat Gülten Aday, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede son dönemde bilişim yoluyla dolandırıcılık davalarında artış gözlemlediklerini belirtti. Aday, sosyal medya, e-posta ve mesaj yoluyla gelen linklerin dolandırıcılıkta sık kullanıldığını vurguladı.

Aday, vatandaşlara şu önerilerde bulundu: Gelen linklere tıklamayın, gönderen kişiyi arayıp teyit edin ve banka bilgilerinizi paylaşmayın. Tanımadığınız ya da tereddüt ettiğiniz iletilerde telefon, banka ve e-posta bilgilerinizi paylaşmamak önemli. Gelen taleplere itibar edilmemesini, kişisel verilerin korunmasını tavsiye ediyor.