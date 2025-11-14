Diyarbakır'da Polis Sireni Açtı: Yere Düşen Çocuk Hastaneye Yetiştirildi

Kayapınar Diclekent'te dün akşam yaşandı

Diyarbakır'da, evde yere düşen küçük çocuğu hastaneye yetiştirmeye çalışan ailenin yardımına trafik polisi yetişti. Olay, dün akşam Kayapınar ilçesi Diclekent semtinde meydana geldi.

Aile, komşularının aracı ile çocuğu hastaneye götürmek üzere yola çıktı. Yoğun trafiğe takılan ekip, yoldaki trafik polisine durumu anlatarak yardım istedi.

Trafik polisi zaman kaybetmeden sirenleri açarak sıkışık trafiği açtı ve çocuğun bulunduğu araca hastaneye kadar eşlik etti. Bu sayede aile kısa sürede hastaneye ulaşabildi.

Polisin duyarlı müdahalesi çevredekiler tarafından alkışlandı. Yetkililerden alınan bilgiye göre, küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

