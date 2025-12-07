Diyarbakır’da Sağanak Hayatı Felç Etti: Meteoroloji 5 Gün Uyarısı

Diyarbakır’da Sağanak Hayatı Felç Etti

Öğle saatlerinde aniden bastıran yağış kentte yaşamı olumsuz etkiledi

Diyarbakır’da öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak, kent yaşamını aksattı. Kısa sürede şiddetini artıran yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs durakları, dükkan önleri ve kapalı alanlara sığınarak yağmurun dinmesini bekledi. Şemsiyesi olmayanlar ise ellerindeki poşet ve kıyafetlerle korunmaya çalıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Diyarbakır’da yağışlı havanın etkisini 5 gün boyunca sürdüreceği öğrenildi. Yetkililer, yağışların yer yer kuvvetli olabileceğini belirterek sürücüleri dikkatli olmaya çağırdı.

Yetkililer ayrıca ani sel, su taşkını ve trafikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

