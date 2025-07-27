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Diyarbakır'da Sanayi Sitesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Diyarbakır 1. Sanayi Sitesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 27.07.2025 16:40
Güncelleme Tarihi: 27.07.2025 16:40
Diyarbakır'da Sanayi Sitesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Diyarbakır'da Yangın Paniği

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bulunan 1. Sanayi Sitesi'nde yer alan bir mobilya boyama atölyesinde yangın çıktı.

Yangın, iş yerinin son katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. Olayın ardından hemen yardım çağrısı yapıldı ve bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hızla olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, etkili bir müdahale ile yangını söndürmeyi başardı. Yangın sonrası, iş yerinde önemli ölçüde hasar oluştu. Şu anda soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirilmektedir.

Diyarbakır'da 1. Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin...

Diyarbakır'da 1. Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Diyarbakır'da 1. Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin...

Diyarbakır'da 1. Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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