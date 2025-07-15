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Diyarbakır'da Şehit Aileleri ve Gazilerle Anma Etkinliği

Diyarbakır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitler ve gaziler anıldı. Vali Zorluoğlu önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 15.07.2025 00:27
Güncelleme Tarihi: 15.07.2025 00:27
Diyarbakır'da Şehit Aileleri ve Gazilerle Anma Etkinliği

Diyarbakır'da Şehit Aileleri ve Gazilerle Anma Etkinliği

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

Etkinlikte konuşan Zorluoğlu, "Bugün 'Terörsüz Türkiye' vizyonuyla bu küresel oyunu, bu kirli tezgahı ve bu nifak hareketini bozuyoruz" dedi. Vali Zorluoğlu, Malazgirt, Çanakkale ve İstiklal Savaşı ruhunun yeniden şekillendiğini vurgulayarak, Türkiye’nin güçlü bir ülke olma yolundaki adımlarının devam ettiğini belirtti.

15 Temmuz Etkinlikleri

Merkez Sur ilçesi'ndeki Diyarbakır Müzesi'nde açılan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade" temalı sergi, darbe girişiminde yaşanan olayları gözler önüne serdi. Vali Zorluoğlu, sergi açılışında katılımcılarla birlikte fotoğrafları inceledi.

Etkinliğin devamında, Diyarbakır Orduevi'nde düzenlenen yemekte, şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelen Zorluoğlu, Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrasında şehitlik mertebesinin önemli olduğunu ifade etti. Şehitlerimiz, gazilerimiz ve aileleri, devlet ve millet için çok kıymetli birer varlık ifadesini kullandı.

Terror ile Mücadele Mesajı

40 yılı aşkın süredir devam eden terör saldırılarının ülkeye verdiği zarara da değinen Vali Zorluoğlu, "Bugün 'Terörsüz Türkiye' vizyonuyla bu kirli tezgahı bozuyoruz. Türkiye’nin refahı için harcanabilecek 2 trilyon dolardan fazla bir kaynağın maalesef bu yolda harcandığını" söyledi.

Zorluoğlu, şehitlerin ve gazilerin verdiği fedakarlıkları unutmadan, ulusal birliğin önemine dikkat çekti. Ayrıca, "Bugün büyük ve güçlü Türkiye'nin inşallah arifesindeyiz" diyerek, gelecekteki umut dolu hedeflere vurgu yaptı.

İl Müftüsü Celal Büyük de şehitler için dua etti. Etkinliğe 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Gültekin Yaralı, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve birçok kamu kurumunun temsilcisi katıldı.

Diyarbakır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi....

Diyarbakır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Vali Murat Zorluoğlu (sol 6), merkez Sur ilçesindeki Diyarbakır Müzesi'nde, darbe girişimi gününde ve sonrasında çekilen fotoğrafların yer aldığı "15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade" temalı serginin açılışını gerçekleştirdi.

Diyarbakır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi....

Diyarbakır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Vali Murat Zorluoğlu (sol 6), merkez Sur ilçesindeki Diyarbakır Müzesi'nde, darbe girişimi gününde ve sonrasında çekilen fotoğrafların yer aldığı "15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade" temalı serginin açılışını gerçekleştirdi.

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