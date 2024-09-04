Diyarbakır'da Şehit Olan Asker Ordu'da Uğurlandı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde gerçekleşen silah kazasında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Güney, 30 yaşında, memleketi Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze Töreni ve Katılımcılar

Jandarma Komando Alay Komutanlığı'nda meydana gelen kaza sonrası yaralanan Güney, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Cenazesi, askeri uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi.

Şehidin naaşı, cenaze nakil aracıyla konvoy eşliğinde Ünye ilçe meydanına taşındı. Burada düzenlenen cenaze törenine; eşi Şehnaz, çocukları Ertuğrul ve Eren, annesi Hamide ve babası Mustafa Güney'in yanı sıra, AK Parti Ordu milletvekilleri Mahmut Özer ve Mustafa Hamarat, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Ordu Vali Yardımcısı Ayhan Durmuş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Samsun İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bahçepınar, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Muharrem Aydın ve yerel belediye başkanları da katıldı.

Defin İşlemleri

Cenaze töreninin ardından, Şehit Uzman Çavuş Yavuz Güney'in naaşı, kılınan cenaze namazı sonrası ailesinin bulunduğu Yazkonağı Mahallesi'nde yer alan aile mezarlığında defnedildi.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde silah kazası sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Güney (30) memleketi Ordu'da toprağa verildi. Jandarma Komando Alay Komutanlığı'nda meydana gelen silah kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Güney'in cenazesi askeri uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde silah kazası sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Güney (30) memleketi Ordu'da toprağa verildi. Jandarma Komando Alay Komutanlığı'nda meydana gelen silah kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Güney'in cenazesi askeri uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde silah kazası sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Güney (30) memleketi Ordu'da toprağa verildi. Jandarma Komando Alay Komutanlığı'nda meydana gelen silah kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Güney'in cenazesi askeri uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde silah kazası sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Güney (30) memleketi Ordu'da toprağa verildi. Jandarma Komando Alay Komutanlığı'nda meydana gelen silah kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Güney'in cenazesi askeri uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi.