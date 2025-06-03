Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 1'i Ağır 3 Yaralı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde, Sanayi Mahallesi 41. Sokak'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavga sonucunda 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Tartışmanın henüz bilinmeyen bir nedenle başladığı öğrenilirken, kısa sürede büyüyen çatışmada üç kişi yaralandı. Olay sonrası bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, durumlarından birinin ağır olduğu bildirildi. Polis ise kavganın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri de kavgada kullanıldığı düşünülen bir araç dahil, alanı detaylı şekilde inceledi.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olay yeri inceleme ekipleri, kavganın yaşandığı alan ile burada bulunan bir araçta inceleme yaptı.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olay yeri inceleme ekipleri, kavganın yaşandığı alan ile burada bulunan bir araçta inceleme yaptı.