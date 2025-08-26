DOLAR
Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 2 Ölü, 5 Yaralı — 13 Şüpheli Gözaltında

Diyarbakır Yenişehir'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı; 13 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 14:16
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 14:16
Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 ölü, 5 yaralı

Yenişehir ilçesinde gece saatlerinde Dr. Yusuf Azizoğlu Caddesi üzerinde iki grup arasında başlayan tartışma, henüz bilinmeyen nedenle silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada 7 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, yaralıları ambulanslarla kentteki hastanelere taşıdı.

Hastanelerde yapılan müdahalelere rağmen Şeyhmus Uğurkan ve Mustafa Akşit yaşamını yitirdi; olay sonrası tedavi gören 5 kişi yaralı olarak kaydedildi.

Gözaltılar ve soruşturma

Polis ekipleri olayla ilgili 13 şüpheli gözaltına aldı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor ve soruşturma devam ediyor.

