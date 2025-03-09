Diyarbakır'da Silahlı Kavga: Gözaltı Sayısı 4'e Ulaştı

Diyarbakır'da iki aile arasında gerçekleşen silahlı kavgada 3 kişi öldü, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 14:57
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 14:57
Diyarbakır'da Silahlı Kavga: Gözaltı Sayısı 4'e Ulaştı

Diyarbakır'da Silahlı Kavga Şok Etkisi Yarattı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan taşlı, sopalı ve silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 4'e yükseldi.

Olayın Detayları

Olay, kırsal Dikyol Mahallesi'nde meydana geldi. Kavga sırasında Erdal B. ve kardeşi Ercan B. ile Ömer Y. olay yerinde yaşamını yitirirken, Hüseyin Y, Efe Y. ve Muhammed Y. yaralandı.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarma ekiplerince sorgusuna devam ediliyor ve soruşturma süreci sürüyor.

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