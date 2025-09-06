Diyarbakır'da Silahlı Kavgada 1 Kişi Öldü: 2 Zanlı Tutuklandı

Olay ve soruşturma ayrıntıları

Merkez Bağlar ilçesi Bayramoğlu mevkisinde 1 Eylül'de husumetli kişiler arasında çıkan silahlı kavgada, olayla ilgisi olmayan bir kişi başına isabet eden kurşun sonucu öldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntüleri ve çevredeki kamera kayıtlarını detaylı şekilde inceledi. İncelemeler sırasında bir şüphelinin suç delillerini yok etmeye çalıştığı anlar kayıtlara yansıdı.

Şüphelilerin çaldığı kamera kayıt cihazını yaktığı tespit edildi; ekiplerin yürüttüğü özel çalışma sonucu silinen görüntüler kurtarıldı ve soruşturmaya delil olarak eklendi.

Operasyon düzenleyen polis ekipleri, saklandıkları yerde 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık işlemleri sonucunda şüphelilerden 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı; diğer şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.