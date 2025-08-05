Diyarbakır'da Sulama Kanalında Çocuk Boğuldu

Diyarbakır'da Trajik Olay: Sulama Kanalına Giren Çocuk Hayatını Kaybetti
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesine bağlı Hantepe Mahallesi'nde, sulama kanalına giren bir çocuk boğularak yaşamını yitirdi.
Olay, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla gündeme geldi. İhbar sonrası, bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma timi, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma ekipleri, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Arama kurtarma çalışmalarının ardından, çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, ceset otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde sulama kanalına giren çocuk boğuldu.
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde sulama kanalına giren çocuk boğuldu.