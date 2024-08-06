Diyarbakır'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Diyarbakır'da Trafik Kazası Meydana Geldi

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde, bir otomobilin motosiklet ve yayalara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Ö.F.T. yönetimindeki 46 VD 677 plakalı otomobil, Diyarbakır-Elazığ kara yolu Seyrantepe Spor Salonu önünde kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil, refüjdeki demir korkulukları devirerek karşı yöne geçti ve burada K.E. idaresindeki 21 ACN 622 plakalı motosiklet ile yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı.

Yaralılar ve Müdahale

Kazada, otomobil ve motosiklet sürücüleri ile motosiklet üzerindeki bir yolcu ve iki yaya yaralandı. Olay sonrası, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri derhal bölgeye intikal etti. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Alkol Kullanımı Tespiti

Yaralıların durumlarının ciddiyetle takip edildiği bildirildi. Olay yerinde yapılan incelemede, otomobil sürücüsünün alkollü olduğu tespit edildi.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde otomobilin motosiklet ve yayalara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde otomobilin motosiklet ve yayalara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.