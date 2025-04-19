Diyarbakır'da Turizm Haftası Kutlaması: Kortej Yürüyüşü Gerçekleştirildi

Farkındalık Yaratılıyor

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Sabahattin Genç, etkinlik hakkında gazetecilere yaptığı açıklamada, Turizm Haftası dolayısıyla hazırlanan programların önemine vurgu yaptı. Genç, "Diyarbakır somut ve somut olmayan kültür unsurlarıyla açık hava müzesini barındıran bir şehrimizdir. 12 bin yıllık tarihi ve 33 medeniyeti barındıran çok kadim bir şehirdir. Bu şehrimizin heyecanını Turizm Haftası'nda halkımızla ve sektör paydaşlarımızla birlikte dolu dolu yaşıyoruz," dedi.

Etkinliklerde Halk Oyunları Gösterisi

Dicle Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aytaç Coşkun, turizmin geliştirilmesi için birçok program düzenlediklerini ve projeler hayata geçirdiklerini belirtti. Kortej yürüyüşünün ardından halk oyunları ekipleri, izleyicilere renkli gösteriler sundu.

Diyarbakır'da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Diyarbakır Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Dicle Üniversitesi (DÜ) işbirliğinde düzenlenen kortej yürüyüşü, tarihi Keçi Burcu önünde başladı, Dağkapı Meydanı'na kadar devam etti.

Diyarbakır'da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Diyarbakır Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Dicle Üniversitesi (DÜ) işbirliğinde düzenlenen kortej yürüyüşü, tarihi Keçi Burcu önünde başladı, Dağkapı Meydanı'na kadar devam etti.