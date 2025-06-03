Diyarbakır'da Turizm Polisine 3 Elektrikli Araç Hizmete Girdi

Diyarbakır, yerli ve yabancı turistlerin güvenliğini sağlamak amacıyla yeni bir atılım yaptı. Geçen yıl faaliyete geçen turizm polisi için tahsis edilen elektrikli 3 'Volta' aracı, artık hizmette.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Turizm Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 4 Temmuz 2024 itibarıyla tarihi ve kültürel açıdan zengin olan Sur ilçesi'ndeki Ulu Cami, İçkale, Yeni Kapı ve Gazi Caddesi ile Kayapınar ilçesindeki Mahabad Bulvarı'nda görev alacağı belirtildi.

17 kişilik ekip, İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça, Farsça, Kürtçe ve Zazaca gibi dillerde turistlerin huzur ve güven düşkünü olarak şehirde dolaşmasını sağlayacak. Yerlisi ve yabancısıyla turistlerin karşılaşabileceği olumsuz durumlarda müdahale edebilen polisler, aynı zamanda rehberlik ve tercümanlık hizmeti de sunuyor.

Turizmle ilgili diğer kamu kurumlarıyla iş birliği yaparak kentin turizmine katkıda bulunan Turizm Şube Müdürlüğü, faaliyete geçtiği günden bu yana 141 bin 864 yerli ve 9 bin 250 yabancı turiste hizmet verdi.

Seremonide, Ulu Cami önünde sergilenen elektrikli araçlar hakkında bilgi veren turizm polisleri, ayrıca turistlerle sohbet ederek onların talepleri doğrultusunda fotoğraf çekti. Tanıtım sonrası araçlar, artık Gazi ve Yeni Kapı caddelerinde hizmet vermeye başladı.

Diyarbakır'da, yerli ve yabancı turistlerin güvenliğini sağlamak ve onlara rehberlik hizmeti sunmak için geçen yıl faaliyetlerine başlayan "Turizm polisi" için tahsis edilen elektrikli 3 "Volta" araç hizmet vermeye başladı.

Diyarbakır'da, yerli ve yabancı turistlerin güvenliğini sağlamak ve onlara rehberlik hizmeti sunmak için geçen yıl faaliyetlerine başlayan "Turizm polisi" için tahsis edilen elektrikli 3 "Volta" araç hizmet vermeye başladı.