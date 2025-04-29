Diyarbakır'da Türkiye Sohbetleri: Yeni Bir Yüzyıla Hazırlık

Diyarbakır'da 'Türkiye Sohbetleri' Toplantısı Heyecan Yarattı

Diyarbakır, Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu kapsamında 'Türkiye Sohbetleri' toplantısına ev sahipliği yaptı. Toplantıda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Türkiye'nin vizyonunu konuşmayı Diyarbakır'dan başlatmanın önemine vurgu yaptı.

Diyarbakır'ın Potansiyeli ve Hedefler

Yayman, Diyarbakır'ın Türkiye Yüzyılı'na büyük katkı sağlayacağını belirterek, kentin tarih, turizm, ticaret ve tarımdaki rolünü değindi. "Diyarbakır, Türkiye'nin açık hava müzesidir. İnşallah önümüzdeki dönemde Orta Doğu'da bir düzen sağlandığında, Diyarbakır'ın tarım ve ticaret potansiyelini göreceğiz" dedi.

Türkiye'nin Geleceği ve Birlik Mesajı

Yayman, "'Terörsüz Türkiye' hedefinin gerçekleşmesi, bölgede devrim niteliğinde gelişmelere yol açacaktır" ifadesini kullandı. Herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini vurgulayan Yayman, Türkiye'nin kaybedecek zamanı olmadığını da sözlerine ekledi.

Ahmet Selim Köroğlu'ndan Küresel Krizler Analizi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Ahmet Selim Köroğlu, dünya genelinde yaşanan küresel sistem çöküşüne dikkat çekti. "Küresel güç savaşları artık ekonomi üzerinden yapılıyor. Türkiye Cumhuriyeti bu durumu analiz ederek gerekli hazırlıkları yapmaktadır" dedi.

Kamu Destekli Sosyal Projeler Gerekliliği

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, son 40 yılda yaşanan terör olaylarının toplumsal yapıda yarattığı kırılmalara vurgu yaptı. Zorluoğlu, "Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal projelere devam etmemiz gerekiyor" diyerek bu projelerin önemini vurguladı.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili'nden Destek Çağrısı

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, toplantının önemine dikkati çekerek, yaşanılan acıların son bulacağı bir dönemde bulunmanın herkes için umut verici olduğunu ifade etti. Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

Toplantıya vali yardımcıları, iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Diyarbakır'da, "Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye Yüzyılı" vizyonu kapsamında "Türkiye Sohbetleri" toplantısı gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da, "Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye Yüzyılı" vizyonu kapsamında "Türkiye Sohbetleri" toplantısı gerçekleştirildi.