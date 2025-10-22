Diyarbakır'da Tutuklu ve Hükümlü Çocukların Eserleri Sergisi Açıldı

Sergi ve katılımcılar

Merkez Sur ilçesi Ahmet Arif Edebiyat Müze Kütüphanesinde açılan sergide, Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda eğitim gören 13-18 yaş arası tutuklu ve hükümlülerin yaptığı eserler yer aldı. Kurum bünyesinde yürütülen resim, rölyef, konfeksiyon, ahşap ve takı tasarım gibi kurslarda hazırlanan sulu boya resimler, kağıt rölyefler, nevresim takımları, takılar ve ahşap baskı ürünleri ziyaretçilere sunuldu.

Açılış ve mesajlar

Serginin açılışını Diyarbakır Başsavcı Vekili İsmet Güdümen, Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Müge Sarımaden ile kurumda görevli savcı ve sorumlu idari personel gerçekleştirdi.

Müge Sarımaden açılışta, serginin yalnızca bir ürün sunumu olmadığını, aynı zamanda emek, umut ve dönüşümün görünür ifadesi olduğunu vurguladı. Sarımaden, 'Yeniden başlama fırsatı sunmanın toplumun en büyük sorumluluğu olduğunu' belirterek, 'Kurumumuzda yürüttüğümüz eğitim, iş ve meslek kursları, kültür ve sanat faaliyetleri bu bağlamda şekillenmektedir. Bir çocuğun iç dünyasına dokunmanın en zarif yoludur bu faaliyetler. Kimi zaman kelimelere sığmayan duygular bir fırça darbesinde, bir oyma izinde ya da bir dikiş çizgisinde anlam bulur.' dedi.

Sarımaden ayrıca serginin hazırlanmasında destek veren kurum ve kuruluşlara ile emek veren usta öğretici ve idarecilere teşekkür etti.

Atölye çalışması ve sergi içeriği

Kurumda gerçekleştirilen P4C (Çocuklarla ve Topluluklarla Felsefe) atölyesi kapsamında yöneltilen 'Sizin için ev ne demek?' sorusu üzerine yapılan çalışmalar da sergide yer aldı. Bu kapsamda hazırlanan 25 sulu boya resim ziyaretçilere sunuldu. Sergi 3 gün süreyle açık olacak.

