Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 15 kilogram skunk ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklama ve operasyon detayları

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Lice Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından planlı ve titiz bir çalışma yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında, uyuşturucu imal ve ticareti suçunu işleyenlerin yakalanarak adalete teslim edilmesine yönelik olarak Lice ilçesinde 13 noktada operasyon düzenlendi.

Operasyonlar sonucunda toplam 15 kilogram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 15 kilogram skunk ele geçirildi.