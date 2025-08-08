Diyarbakır'da Yangın: 3 İş Yeri ve 19 Traktör Kül Oldu

Diyarbakır'da çıkan yangında, 3 iş yeri ve 19 traktör kullanılamaz hale geldi. Huzurevleri Mahallesi'ndeki Traktörcüler Sitesi'nde, gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın başladı.

Yangın, site içerisinde bulunan 3 iş yerine sıçrayarak büyük bir hasara yol açtı. Olayın hemen ardından, afet ve acil durum ekipleri, itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık servisleri hızla bölgeye yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerinin etkili müdahalesi ile söndürülen yangında, 3 iş yeri ve 19 traktör kullanılamaz hale gelmişken, bir otomobil de zarar gördü. Yangının çıkış nedeni ise henüz araştırma aşamasında.

Vali Zorluoğlu'ndan Açıklama

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve Kayapınar Kaymakamı Ömer Bilgin ile birlikte yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Yangına ilişkin bilgi veren Vali Zorluoğlu, herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmamasının sevindirici olduğunu belirtti.

Zorluoğlu, yangında 19 traktör ile birlikte 3 iş yerinin zarar gördüğünü dile getirerek, yangının çıkış sebebinin netleşmesi için henüz erken olduğunu vurguladı. Ayrıca, geceden itibaren, itfaiye ve İl Emniyet Müdürlüğü’nün müdahale aracı ile alevlerin başka alanlara sıçramasının önlendiğini aktardı.

Vali, olayla ilgili adli sürecin başlatıldığını ve yangının tüm boyutlarıyla inceleneceğini duyurdu.

