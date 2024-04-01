Bist 100
9.157,54 0%
DOLAR
32,14 -0,81%
EURO
34,64 -1,37%
ALTIN
2.300,22 -0,69%

Diyarbakır'da yangın dramı: İtfaiye eri alevler arasında düşerek yaralandı!

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir sitenin çatısında çıkan yangını söndürmeye çalışan itfaiye erleri alevlerin arasında kaldı. İtfaiye erlerinden Halil Eskimiş, halat yardımıyla inmeye çalışırken düşerek ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 01.04.2024 20:34
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 20:34
Diyarbakır'da yangın dramı: İtfaiye eri alevler arasında düşerek yaralandı!

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir sitede çıkan yangını söndürmeye çalışan itfaiye erleri, alevler arasında kaldı. İtfaiye erlerinden biri halat yardımıyla inmeye çalışırken düşerek ağır yaralandı.

Yangın, merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Baba Tahir Caddesi’nde bulunan D Blok'un çatısında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, bina sakinleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

yangın

Yangını kontrol altına almaya çalışan ekiplerden Halil Eskimiş, Cengiz Oruç ve ismi öğrenilemeyen bir itfaiye eri çatıda mahsur kaldı. Alevler arasında kalan itfaiye erlerinden Halil Eskimiş, yangın hortumuna tutunarak aşağı inmeye çalışırken dengesini kaybedip yere düştü.

Olay yerindeki sağlık ekipleri, düşen itfaiye erine ilk müdahalesinin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınırken, diğer 2 itfaiye eri ise ekiplerin yardımıyla çatıdan indirildi. Yangın ve itfaiye erinin düşme anı kameralara yansırken, Eskimiş’in hastanedeki tedavisi sürüyor. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

İLGİLİ HABERLER

Hükümet düğmeye bastı, bankalar onay verdi! Düşük faizli konut kredisi müjdesi!

Hükümet düğmeye bastı, bankalar onay verdi! Düşük faizli konut kredisi müjdesi!

Ziraat Bankası promosyonu 22 bin TL'ye uçurdu! Bunu yapanlar ikisini birden alacak

Ziraat Bankası promosyonu 22 bin TL'ye uçurdu! Bunu yapanlar ikisini birden alacak

Emekliye promosyon+ 3.000 TL ikramiye sonra zam! Ama en iyisi sona kalacak

Emekliye promosyon+ 3.000 TL ikramiye sonra zam! Ama en iyisi sona kalacak

Ayda 10 bin TL'ye hem sıfır hem elektrikli otomobil! Bu fiyata peynir ekmek gibi kapışılacak

Ayda 10 bin TL'ye hem sıfır hem elektrikli otomobil! Bu fiyata peynir ekmek gibi kapışılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
2
e-Devlet'ten başvuru yapmayan 12.980 TL cezaya mahkum! Artık fazla süreniz kalmadı
3
YÖK KPSS 60 puan istiyor! Tam 148 bin TL maaş ödeyecek: başvurular açıldı
4
Evinize bu ceza geldiyse sakın ödemeyin! Araç sahiplerine bu sabah duyuruldu
5
Ankaralı kadınlara müjde! Tamamen ücretsiz oldu: Başvuru şartı var
6
EYT'yi kaçırana yeni pencere! 3600 gün primle erken emeklilik sürprizi
7
Tapusu olanlar için süre daraldı! 2 hafta içinde bunu yapmayan bin pişman olacak

Emekliye bal kaymak destek! Ekmek, süt, kırmızı ette para vermeye son!

Kaymakamlıklara dev personel alımı! KPSS şartı yok: Başvuru ekranı açıldı

BİM'de 2,5 kilosu 94 TL, 3 kilosu 93 TL! BİM 2 Nisan aktüel indirimi ses getirdi!

Ayda 10 bin TL'ye hem sıfır hem elektrikli otomobil! Bu fiyata peynir ekmek gibi kapışılacak

Ziraat Bankası promosyonu 22 bin TL'ye uçurdu! Bunu yapanlar ikisini birden alacak

En düşük emekli maaşı alana promosyon müjdesi! Hesabınızda 22 bin lira göreceksiniz

Milyonlarca emekliye cumhurbaşkanı jesti! Meşhur tarihi canlı yayında açıkladı

Emekliye promosyon+ 3.000 TL ikramiye sonra zam! Ama en iyisi sona kalacak

Hükümet düğmeye bastı, bankalar onay verdi! Düşük faizli konut kredisi müjdesi!

4A, 4B, 4C'li hafta sonuna kadar hesaplara bakın! 3.000 TL, 2250 TL, 1250 TL ek ödemeler tanımlanacak

EGM kadrolu personel alımı yapacak! Bu kadrolara KPSS şartı aranmıyor

Garanti Bankası'ndan herkese promosyon! Kişi başı 3.000 TL IBAN'a aktarılacak