Diyarbakır'da yangın dramı: İtfaiye eri alevler arasında düşerek yaralandı!

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir sitede çıkan yangını söndürmeye çalışan itfaiye erleri, alevler arasında kaldı. İtfaiye erlerinden biri halat yardımıyla inmeye çalışırken düşerek ağır yaralandı.

Yangın, merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Baba Tahir Caddesi’nde bulunan D Blok'un çatısında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, bina sakinleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.





Yangını kontrol altına almaya çalışan ekiplerden Halil Eskimiş, Cengiz Oruç ve ismi öğrenilemeyen bir itfaiye eri çatıda mahsur kaldı. Alevler arasında kalan itfaiye erlerinden Halil Eskimiş, yangın hortumuna tutunarak aşağı inmeye çalışırken dengesini kaybedip yere düştü.

Olay yerindeki sağlık ekipleri, düşen itfaiye erine ilk müdahalesinin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınırken, diğer 2 itfaiye eri ise ekiplerin yardımıyla çatıdan indirildi. Yangın ve itfaiye erinin düşme anı kameralara yansırken, Eskimiş’in hastanedeki tedavisi sürüyor. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.