Diyarbakır'da Zincirleme Kaza: 1'i Bebek 4 Yaralı

Diyarbakır'da zincirleme kaza: 1'i bebek 4 kişi yaralandı

Kayapınar Diclekent'te üç aracın arka arkaya çarpışması

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Diclekent semtinde seyir halindeki üç aracın arka arkaya çarpışması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Olayda 1'i bebek olmak üzere 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR’DA ÜÇ ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 1’İ BEBEK 4 KİŞİ YARALANDI.