Diyarbakır'da zincirleme kaza: 3 kişi yaralandı

Kaza detayları

Diyarbakır’da üç aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Olay dün gece saatlerinde Kayapınar ilçesi stat yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, süratle ilerleyen hafif ticari araç, iki aracın arasından geçmek istedi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ortadaki araç önce solundaki otomobile, ardından da sağındaki araca çarptı.

Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Müdahale ve soruşturma

Haber verilmesi üzerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR’DA ÜÇ ARACIN ÇARPIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI.