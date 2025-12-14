DOLAR
Diyarbakır'da zincirleme kaza: 3 kişi yaralandı

Diyarbakır Kayapınar stat yolunda üç aracın çarpıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı, ekipler müdahale etti ve inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 12:46
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 12:46
Kaza detayları

Diyarbakır’da üç aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Olay dün gece saatlerinde Kayapınar ilçesi stat yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, süratle ilerleyen hafif ticari araç, iki aracın arasından geçmek istedi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ortadaki araç önce solundaki otomobile, ardından da sağındaki araca çarptı.

Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Müdahale ve soruşturma

Haber verilmesi üzerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

