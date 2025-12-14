DOLAR
Diyarbakır'da Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

Diyarbakır Kayapınar stat yolunda üç aracın karıştığı zincirleme kazada sürücünün manevrası sonucu 3 kişi yaralandı; ekipler müdahalede bulundu.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 12:34
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 12:34
Kayapınar stat yolunda dün gece yaşandı

Diyarbakır'da dün gece saatlerinde Kayapınar ilçesi stat yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, süratle ilerleyen hafif ticari araç, iki aracın arasından geçmeye çalıştı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ortadaki otomobil önce solundaki, ardından sağındaki araca çarptı. Kazanın ardından bölgede kısa süreli trafik aksaması yaşandı.

Olayın bildirilmesi üzerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik güçleri ve trafik ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

