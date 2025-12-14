Diyarbakır'da Zincirleme Kaza: 3 Yaralı
Kayapınar stat yolunda dün gece yaşandı
Diyarbakır'da dün gece saatlerinde Kayapınar ilçesi stat yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, süratle ilerleyen hafif ticari araç, iki aracın arasından geçmeye çalıştı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ortadaki otomobil önce solundaki, ardından sağındaki araca çarptı. Kazanın ardından bölgede kısa süreli trafik aksaması yaşandı.
Olayın bildirilmesi üzerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Güvenlik güçleri ve trafik ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
