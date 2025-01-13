Diyarbakır'daki 9 Kişinin Öldüğü Kavga Davası Konya'da Devam Ediyor

Diyarbakır'daki silahlı kavga davasında 15'i tutuklu 31 sanığın yargılanması Konya'da sürüyor, savunmalar tartışma yarattı.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 16:34
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 16:34
Diyarbakır'daki 9 Kişinin Öldüğü Kavga Davası Konya'da Devam Ediyor

Diyarbakır'daki Silahlı Kavga Davası Konya'da Devam Ediyor

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, 9 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin dava Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam etmekte.

15 Temmuz 2023'te çıkan olayın ardından tutuklanan 15 sanık ile birlikte toplam 31 sanık için yürütülen yargılama, güvenlik tedbiri nedeniyle Konya Adliyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Avukatların Savunmaları Dikkat Çekti

Duruşmaya katılan tutuklu sanıklar, bazı tutuksuz sanıklar ve tarafların avukatları, davada dikkat çekici savunmalar yaptı.

Tutuklu sanık Mehmet Ali Taş'ın avukatı, olayın Taş ailesinin planı gibi sunulduğunu belirterek, “Müvekkilim olay günü jandarma tarafından olay yerine alınmamıştır. Bu nedenle olay yerinde de değildir.” ifadelerini kullandı. Avukat, müvekkilinin tahliyesini ve beraatini talep etti.

Bir diğer tutuklu sanık Serkan Arslan'ın avukatı ise, iddianamede belirtilen muhalefeti dile getirerek “Müvekkilim olay gününde orada bulunmamıştır. Somut bir delil yoktur.” dedi.

Tutuklu sanık Tahsin Taş'ın avukatı da, olaydan 2 saat sonra yapılan incelemede müvekkilinin üzerinde atış artığı bulunmadığını vurgulayarak, bunun olayla ilişkisinin olmadığını ortaya koyduğunu savundu. “Gizli tanıkların beyanları çelişkilidir.” diyerek tanık ifadelerindeki tutarsızlıklara da dikkat çekti.

Mahkeme Gelişmeleri Erteledi

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olayın Detayları

Hatırlanacağı üzere, Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Serçeler Mahallesi'nde 15 Haziran 2023'te yaşanan olayda, Halil, Orhan, Serhat ve Mehmet Can Taş ile birlikte 9 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi ise yaralanmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, bu olayla ilgili olarak 151 sayfalık iddianame hazırlamış ve 31 sanıktan 26'sı için “tasarlayarak kasten öldürmek” suçundan 5’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteminde bulunmuştu.

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