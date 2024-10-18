Diyarbakır'daki Depremde Yapı Farklılıkları Gündemde

Diyarbakır Depremi ve Yapı Farklılıkları

Diyarbakır'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Serin-2 Apartmanıyla ilgili hazırlanan ek bilirkişi raporu, soruşturmanın seyrini değiştirdi.

Soruşturma ve Bilirkişi Raporları

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, depremde yıkılan binalardaki yapısal kusurların ortaya çıkarılması için Fırat Üniversitesi ve İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nden raporlar talep etti. Bu kapsamda, Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden de ek bir bilirkişi raporu hazırlandı.

İki Farklı Proje

Ek raporda, Serin-1 ve Serin-2 Apartmanları'nın projeleri arasında ciddi yapısal farklılıkların olduğu tespit edildi. Savcılığın belirttiğine göre, Serin-1 Apartmanı bu farklılıklar nedeniyle deprem sırasında yıkılmamış olabilir.

Bodrum Derinliği ve İnşaat Detayları

Yürütülen kazı çalışmaları sonucunda, Serin-2 Apartmanı'nın temelinin projede belirtilen derinlikten daha fazla inşa edildiği ortaya çıktı. Raporda, bodrum yapısının sağlam olduğu ve su baskınına rağmen binanın yıkılmasının zemin özelliklerinden kaynaklanmadığı ifade edildi.

Sanıklar ve Suçlamalar

Davanın iddianamesinde, tutuksuz sanıklar arasında müteahhit Hüseyin B, projelerin müellifi Cihan U ve diğer ilgili kişiler yer alıyor. Sanıkların, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan toplamda 22 yıl 6 ay hapisle cezalandırılması isteniyor.