Diyarbakır'daki Yangına İtfaiye Ekipleri Müdahale Ediyor

Diyarbakır'da Yangın paniği!

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki binada, sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. Yangın anında binada yoğun duman oluşurken, durumu fark eden vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

Acil Müdahale Ekipleri Olay Yerinde

İhbar üzerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Bu arada, binada bulunan vatandaşlar güvenli bir şekilde tahliye ediliyor.

Sağlık Durumu Kontrol Ediliyor

Olay yerindeki sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen bireylere müdahalede bulunuyor. Yangının büyümemesi için çalışan itfaiye ekiplerine vatandaşlar da destek veriyor. Gelişmelerle ilgili bilgi verilmeye devam edilecek.

Diyarbakır'da bir binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Diyarbakır'da bir binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.