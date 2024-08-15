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Diyarbakır Depreminde Yıkılan Galeria Sitesi'nin Müteahhidi Sedat Eser Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş depremlerinde yıkılan Galeria Sitesi'nin müteahhidi Sedat Eser, hastanede hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 11:30
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 11:30
Diyarbakır Depreminde Yıkılan Galeria Sitesi'nin Müteahhidi Sedat Eser Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'daki Deprem Felaketi ve Sedat Eser'in Vefatı

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler, Diyarbakır'da büyük bir yıkıma neden oldu. Bu felaket sonucu yıkılan Galeria Sitesi'nde 89 kişi yaşamını yitirirken, müteahhit Sedat Eser hakkında hukuki süreç başlatıldı.

Galeria Sitesi'nin müteahhidi Sedat Eser, Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Hastaneye Kaldırıldı, Yoğun Bakıma Alındı

Alınan bilgilere göre, cezaevinde rahatsızlanan Eser, Sincan Cezaevi'nden Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Eser'in durumu kötüleşince yoğun bakım servisine alındı. Ancak, tüm müdahalelere rağmen Eser hayatını kaybetti.

Galeria Sitesi'nin yıkılması, birçok ailenin yaşamlarını kaybetmesine sebep olurken, bu olayın arka planda bıraktığı acılar hala tazelendi. Eser'in vefatı, bu süreçteki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

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