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Diyarbakır Huzur ve Güvenlik Toplantısı: İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın Açıklamaları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da düzenlenen Huzur ve Güvenlik Toplantısı'nda güvenlik operasyonlarıyla ilgili verileri paylaştı.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 19:13
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 19:13
Diyarbakır Huzur ve Güvenlik Toplantısı: İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın Açıklamaları

Diyarbakır Huzur ve Güvenlik Toplantısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da gerçekleştirilen Huzur ve Güvenlik Toplantısı'na katıldı. Toplantıda güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarla ilgili detaylı veriler paylaşıldı.

Güvenlik Operasyonları ve Başarılar

Bakan Yerlikaya, 1 Ocak 2024 - 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili önemli bilgileri açıkladı. Toplamda 35.428 operasyonun düzenlendiğini ve 825 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Diyarbakır'a Özel Veriler

Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyonlar hakkında bilgi veren Yerlikaya, 3.671 operasyonda 835 şüphelinin gözaltına alındığını, bunların 62'sinin tutuklandığını ifade etti. Ayrıca, organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen 911 operasyonda 6.441 şüpheli gözaltına alınmış ve 2.834'ünün tutuklandığını bildirdi.

Uyuşturucu ile Mücadele

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında Türkiye genelinde 30.863 operasyon yapıldığını kaydeden Yerlikaya, bu operasyonlarda 50.132 şüphelinin gözaltına alındığını aktardı. Diyarbakır'da ise 2.514 operasyon düzenlendiği ve 5.691 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Göçmen Kaçakçılığına Yönelik Önlemler

Bakan Yerlikaya, göçmen kaçakçılığına karşı toplamda 4.843 operasyon gerçekleştirildiğini ve bu operasyonlarda 8.061 şüphelinin yakalandığını vurguladı. Diyarbakır'da ise 12 operasyon düzenlendi ve 33 organizatör tespit edildi.

Asayiş ve Aydınlatma Oranları

Türkiye genelinde asayiş suçlarıyla ilgili aydınlatma oranı ortalama %94,6 iken, Diyarbakır'da bu oran %89,8 olarak belirlendi. Malvarlığına karşı işlenen suçlarda ise Türkiye genelinde aydınlatma oranı %78, Diyarbakır'da ise %76,1 olarak kaydedildi.

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