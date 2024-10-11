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Diyarbakır Kültür Yolu Festivali Başlıyor: Vali Zorluoğlu'ndan Açıklamalar

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali için hazırlıklar tamamlandı. Vali Zorluoğlu, festivalin turizm potansiyeline katkıda bulunacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 15:39
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 15:55
Diyarbakır Kültür Yolu Festivali Başlıyor: Vali Zorluoğlu'ndan Açıklamalar

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali Yarın Başlıyor

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, yarın başlayacak olan Diyarbakır Kültür Yolu Festivali hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Zorluoğlu, festivalin kente büyük katkılar sağlayacağına inandığını belirtti.

Tanıtım ve Turizm Potansiyeli

Zorluoğlu, yaptığı konuşmada, "Diyarbakır'ın ciddi bir turizm potansiyeli var. Bu potansiyelin değerlendirilebilmesi için tanıtım çok önemli bir ayak. Kente yönelik bir tanıtım stratejisi ve eylem planı hazırladık," dedi.

Festivalin İçeriği

Festival boyunca 300’den fazla etkinlik yapılacağını ifade eden Vali, açık ve kapalı alanlarda konserler, tiyatro oyunları, söyleşiler ve çocuk etkinlikleri düzenleneceğini açıkladı. "Festival kapsamında 9 gün boyunca şehir adeta sanatla yatıp sanatla kalkacak," diyerek bu etkinliklerin önemine dikkat çekti.

Surlarda Güvenlik Önlemleri

Vali, Diyarbakır Surları hakkında eleştirilen güvenlik önlemleriyle ilgili de, "Surların her tarafına herkesin çıkabilmesi birçok bakımdan sıkıntılı. Bunu doğru bir iş olarak görüyorum," dedi.

Su Temin Projesi

Zorluoğlu, yaz aylarında yaşanan su sorunları hakkında, yeni su temin projesinin ilerlediğini ve tamamlandığında şehre gelen su miktarının iki kat artacağını ifade etti.

Lübnan’dan Tahliye Süreci

Lübnan'dan tahliye edilen kişilerin durumu hakkında ise, "Diyarbakır'da ihtiyaç halinde kullanılacak bir kapasite tutuyoruz. Ancak şu anda somut bir hizmet verilmesi planlamıyoruz," dedi.

Gözler Narin Güran Soruşturmasında

Vali Zorluoğlu, Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve gerekli adli süreçlerin yürütüldüğünü belirtti.

Yasaklanan Miting

Son olarak, DEM Parti tarafından düzenlenecek mitingin yasaklanması üzerine, "Bu karar güvenlik açısından alındı. Yargı süreci devam etmekte, herkesin bu duruma saygı göstermesini bekliyoruz," dedi.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Diyarbakır Büyükşehir Öğretmenevi'nde düzenlenen basın...

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Diyarbakır Büyükşehir Öğretmenevi'nde düzenlenen basın toplantısında, yarın kentte başlayacak Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'ne ilişkin açıklama yaptı, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Diyarbakır Büyükşehir Öğretmenevi'nde düzenlenen basın...

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Diyarbakır Büyükşehir Öğretmenevi'nde düzenlenen basın toplantısında, yarın kentte başlayacak Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'ne ilişkin açıklama yaptı, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

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