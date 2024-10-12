Diyarbakır Kültür Yolu Festivali Heyecanla Başladı

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali Resmen Başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin 14. durağı olan Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, görkemli bir açılışla başladı. Merkez Sur ilçesindeki tarihi İçkale Müze Kompleksi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu katıldı.

Festivale Dair Detaylar

Batuhan Mumcu, açılışta Diyarbakır'ın tarih kokan sokaklarına ve zengin kültürel mirasına vurgu yaparak, "Diyarbakır'ın kadim yapıları ve gastronomisi ile kendine özgü turizm potansiyeli ülkemizin en dikkat çeken merkezlerinden biri" şeklinde konuştu.

Mumcu, festival çerçevesinde 46 noktada yaklaşık 250 etkinlik planlandığını belirterek, "9 gün boyunca sergiler, konserler ve söyleşiler düzenleyeceğiz" dedi.

Vali Zorluoğlu'nun Mesajı

Festivalin açılışında Vali Murat Zorluoğlu da söz alarak, temel amaçlarının Diyarbakır'ın turizm potansiyelini artırmak olduğunu ifade etti. Zorluoğlu, "Diyarbakır, binlerce yıl öncesine dayanan tarihi ve kültürel birikimiyle dikkat çekiyor. Bu festivallerle birlikte şehrimiz daha fazla tanınacak" diye belirtti.

Festivalin Emekçilerine Teşekkür

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nin organizasyonuna katkıda bulunan tüm yetkililere teşekkür eden Vali Zorluoğlu, festivalin katılımının büyük olacağını düşündüğünü vurguladı.

Sergiler ve Etkinlikler

Etkinlik sonrası katılımcılar, İç Kale Kompleksi'nde kurulu stantları gezdi. Diyarbakır Arkeoloji Müzesi'nde Geleneksel Sanatlar Derneği'nin "Coğrafya Geleneğin Kaderi: Diyarbakır" sergisi, Türkiye Jokey Kulübü''nün "12. Resim Yarışması" ve PTT Başmüdürlüğü'nün "Pulların Işığında Tarihin İzinde Pul" sergilerinin açılışları gerçekleşti.

Önemli İsimler Etkinlikte

Açılışa, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu gibi önemli isimler katıldı. Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, sanatçılar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de festivalde yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 14. durağı, "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" başladı. ültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, merkez Sur ilçesindeki tarihi İçkale Müze Kompleksi'nde festivalin açılışı amacıyla düzenlenen programda konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 14. durağı, "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" başladı. ültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, merkez Sur ilçesindeki tarihi İçkale Müze Kompleksi'nde festivalin açılışı amacıyla düzenlenen programda konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 14. durağı, "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" başladı. ültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, merkez Sur ilçesindeki tarihi İçkale Müze Kompleksi'nde festivalin açılışı amacıyla düzenlenen programda konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 14. durağı, "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" başladı. ültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, merkez Sur ilçesindeki tarihi İçkale Müze Kompleksi'nde festivalin açılışı amacıyla düzenlenen programda konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 14. durağı, "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" başladı. ültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, merkez Sur ilçesindeki tarihi İçkale Müze Kompleksi'nde festivalin açılışı amacıyla düzenlenen programda konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 14. durağı, "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" başladı. ültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, merkez Sur ilçesindeki tarihi İçkale Müze Kompleksi'nde festivalin açılışı amacıyla düzenlenen programda konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 14. durağı, "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" başladı. ültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, merkez Sur ilçesindeki tarihi İçkale Müze Kompleksi'nde festivalin açılışı amacıyla düzenlenen programda konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 14. durağı, "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" başladı. ültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, merkez Sur ilçesindeki tarihi İçkale Müze Kompleksi'nde festivalin açılışı amacıyla düzenlenen programda konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 14. durağı, "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" başladı. ültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, merkez Sur ilçesindeki tarihi İçkale Müze Kompleksi'nde festivalin açılışı amacıyla düzenlenen programda konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 14. durağı, "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" başladı. ültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, merkez Sur ilçesindeki tarihi İçkale Müze Kompleksi'nde festivalin açılışı amacıyla düzenlenen programda konuşma yaptı.