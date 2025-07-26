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Diyarbakır Lice'de Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler hızla müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 26.07.2025 22:11
Güncelleme Tarihi: 26.07.2025 22:11
Diyarbakır Lice'de Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Diyarbakır'ın Lice İlçesinde Orman Yangını

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında, sabah saatlerinde Duru Mahallesi'nde meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının çıkmasının ardından, durum 112 Acil Çağrı Merkezine iletildi. Bu çağrı sonrası bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma helikopterinin havadan gerçekleştirdiği müdahalenin yanı sıra, karadan da ekipler yangına yoğun bir şekilde müdahale etti. Yangın, rüzgarın etkisi nedeniyle öğle saatlerinde yeniden alevlenerek kontrol altına alınmaya çalışıldı.

Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü'nden 40 personel, 4 arazöz, 5 yangın söndürme aracı ve jandarmaya ait bir helikopterle birlikte, çeşitli belediyelerden gelen destek ekipleri de yangına müdahale ediyor.

Yangın, ekiplerin çabalarıyla yerleşim alanlarına ulaşmadan kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangının söndürülmesi için müdahale çalışmaları devam ediyor.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Kırsal Duru...

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Kırsal Duru Mahallesi'nde sabah saatlerinde meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Kırsal Duru...

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Kırsal Duru Mahallesi'nde sabah saatlerinde meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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