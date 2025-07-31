Diyarbakır Lice'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Diyarbakır'ın Lice İlçesinde Orman Yangını Söndürüldü

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında bulunan Serin Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, yangın söndürme ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının henüz nedeni bilinmiyor.

Yangına Hızlı Müdahale

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine, bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İl Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 20 personel, 2 arazöz ve yangın söndürme aracı ile birlikte itfaiye ekipleri, yangına anında müdahale etti.

Alan ve Soğutma Çalışmaları

Yangın, ekiplerin üstün gayretiyle kısa sürede söndürüldü. Ancak, yangının etkilediği alanın yaklaşık 30 hektar olduğu öğrenildi. Yangın sonrası bölgede soğutma çalışmaları'nın devam ettiği belirtildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.