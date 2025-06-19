Diyarbakır OSB'de İstihdam Sayısı 23 Bine Ulaştı!

Diyarbakır OSB'de İstihdam Hedefi Büyüyor

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, bölgedeki istihdam sayısının 23 bine ulaştığını duyurarak, sürecin gelişimindeki hedeflerinin büyüklüğüne dikkat çekti.

OSB'nin Genişlemesi ve Gelecek Planları

Fidan, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen "Basınla Buluşma" toplantısında, son 8 yıl içerisinde Diyarbakır’ın her yönüyle geliştiğini belirtirken, OSB'nin mevcut dört etabının toplam 915 hektar alana yayıldığını ve 5. etabın tamamlandığını ifade etti. Böylelikle, toplam alandan 1148 hektar genişlemeye ulaşıldı.

Bunun yanı sıra, 320 sanayici 5. etap için başvuruda bulundu ve tüm işlemlerin tamamlandığını vurgulayan Fidan, "Tapularımız elimize geçti. Yakın zamanda tahsisler yapılarak inşaatlara başlanacak," dedi.

Altyapı Çalışmaları ve İstihdam Artışı

Fidan, 4. etaptaki altyapının tamamlandığını ve birçok fabrikanın faaliyete geçtiğini belirterek, elektrik hatlarının yer altına alınması için ihale yapıldığını açıkladı. Hedeflerinin bu yıl sonunda tüm projeyi tamamlamak olduğunu kaydeden Fidan, "İşin tamamlanmasıyla elektrikle ilgili sorunlar da çözülecek," diye ekledi.

2022 yılında 243 firma bulunan OSB'de, bugün itibarıyla 370 firma aktif olarak çalışmakta. İstihdam sayısının 2018'de 7.500, 2022'de ise 13.500 olduğunu hatırlatan Fidan, şu an için bu rakamın 23 bine ulaştığını ifade ederek, önümüzdeki hedeflerinin yaklaşık 45 bin kişi istihdam etmek olduğunu belirtti.

Kariyer Sitesi ile İstihdamı Destekliyoruz

OSB yönetimi olarak, kariyer sitesi kurarak iş arayanlar ile sanayiciler arasında bir köprü oluşturduklarını dile getiren Fidan, "Bu platform üzerinden şu ana kadar en az 70 kişi istihdam edildi," dedi.

Fidan, geçmişten günümüze ülkelerin ayakta kalmasını sağlayan unsurlardan birinin üretim olduğunu vurgulayarak, "Diyarbakır, 1940'lı yıllarda Türkiye'nin 3. büyük sanayi kenti idi. Bizim yönetimimizle amacımız Diyarbakır'ı daha büyük bir sanayi kenti haline getirmek," ifadelerini kullandı.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) istihdam edilen kişi sayısı 23 bine ulaştı. Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan (ortada), Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen "Basınla Buluşma" toplantısına katılarak konuşma yaptı.