Diyarbakır Silvan'da Direk Üstü Otomasyon Panosu Bomba Gibi Patladı

Silvan Konak Mahallesi'nde direk üstü otomasyon panosu olumsuz hava şartları nedeniyle patladı; alevler geceyi gündüze çevirdi, can kaybı yok, görüntüler cep telefonuna yansıdı.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 12:18
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 12:18
Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Konak Mahallesi'nde bulunan direk üstü otomasyon panosu, olumsuz hava şartları nedeniyle bomba gibi patladı. Patlama sonrası yükselen alevler kısa sürede çevreyi aydınlatarak geceyi gündüze çevirdi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Patlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı ve görüntüler sosyal medyada yankı buldu.

Dicle Elektrik ekipleri kısa sürede olay yerine intikal etti. Yapılan çalışmaların ardından pano onarılırken bölgeye tekrar enerji verildi.

