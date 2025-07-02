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Diyarbakır ve Şırnak'ta GSB Spor Okulları Açıldı

Diyarbakır ve Şırnak'ta GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları törenlerle açıldı; sporun yaygınlaşması mesajı verildi.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 18:18
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 18:18
Diyarbakır ve Şırnak'ta GSB Spor Okulları Açıldı

Diyarbakır ve Şırnak’ta Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından düzenlenen Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nın açılış törenleri coşkuyla gerçekleştirildi. Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, Şehit Polis Halit Gülser Spor Kompleksi'nde düzenlenen açılış programında, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Etkinlikte, farklı branşlarda sporcular gösteri yaptı. Judo sporunda bir başarıya imza atan bir sporcu, performansını sergiledikten sonra Türk bayrağını öperek Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin'e takdim etti. Öztekin de bayrağı öperek teslim aldı.

Açılış konuşmasında Öztekin, spor okullarının amacını; çocuk ve gençlere sporu sevdirmek, spor yapma alışkanlığı kazandırmak, sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemek olarak açıkladı. Ayrıca, gençleri her türlü zararlı alışkanlıklardan korumayı ve Türk sporuna güçlü bir altyapı oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı.

Sporda engel tanımadıklarını belirten Öztekin, Şırnak ve çevresinde 87 tesiste 34 branşta yaklaşık 244 antrenörle faaliyet gösterdiklerini ifade etti. Öztekin, gençlerin bağımlılıklardan uzaklaşmaları için onları sportif, kültürel ve sanatsal faaliyetlere yönlendirmelerini istediklerini söyleyerek, sporun bu alandaki önemine dikkat çekti.

Şırnak'ta ise, Vali Birol Ekici tarafından düzenlenen törende, spor okullarının gençlerin gelişimi için hayati bir öneme sahip olduğu vurgulandı. Ekici, yaz boyunca tüm spor tesislerinin çocuklara açık olacağını belirterek, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a teşekkürlerini iletti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, spor salonlarının sadece spor yapma alanı değil, aynı zamanda disiplin, arkadaşlık ve sağlıklı yaşam bilincinin inşa edildiği eğitim yuvaları olduğunu dile getirdi. Her yaz olduğu gibi bu yaz da gençlerin en iyi şekilde değerlendirilmesini sağlıklı ve eğlenceli bir şekilde geçirmeleri için fırsatlar oluşturacaklarını belirtti.

Programda, GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okullarının açılışı gerçekleştirildi ve sporcular gösteri sunumu yaptı. Törene; Vali Yardımcısı Murat Çiçek, Şırnak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Murat Umaç, öğrenciler ve veliler katıldı.

Diyarbakır'da Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nın açılışı...

Diyarbakır'da Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nın açılışı gerçekleştirildi. Merkez Kayapınar ilçesindeki Şehit Polis Halit Gülser Spor Kompleksi'nde düzenlenen törende, farklı branşlardan sporcular gösteri yaptı.

Diyarbakır'da Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nın açılışı...

Diyarbakır'da Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nın açılışı gerçekleştirildi. Merkez Kayapınar ilçesindeki Şehit Polis Halit Gülser Spor Kompleksi'nde düzenlenen törende, farklı branşlardan sporcular gösteri yaptı.

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