DMM'den 'Cumhur Reyonu' İddiasına Yalanlama: Süpermarket İddiası Gerçeği Yansıtmıyor

DMM, gazetede öneri düzeyinde yer alan 'Cumhur Reyonu' iddialarını yalanlayarak bunun resmi bir uygulama olmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 16:42
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 16:42
DMM'den 'Cumhur Reyonu' iddialarına net yanıt

Açıklama ve kapsam

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bir gazetede yer alan ve sosyal medyada çarpıtılarak yayılan 'süpermarketlerde Cumhur Reyonu kurulacak, ürünleri devlet sağlayacak' iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

DMM, NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu konunun bir gazetede öneri düzeyinde yer aldığını; ancak bunun resmi kurumlar tarafından benimsenmiş veya hayata geçirilmiş herhangi bir uygulama veya kamu politikası olmadığının altını çizdi.

Dezenformasyon uyarısı

Bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve herhangi bir kamu politikasını ifade etmediği belirtilen açıklamada, manipülatif sosyal medya paylaşımlarından hareketle kamu kurumlarını hedef alan siyasi açıklamaların dezenformasyon niteliği taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada, ana muhalefet partisi temsilcilerinin bir gazete yazısında dile getirilen bu öneriyi hükümet tarafından açıklanmış resmi bir proje gibi sunmasının maksatlı bir tutum olduğu kaydedildi. Ayrıca bu tür temelsiz iddialarla yapılan 'Cumhur Reyonu mu, Ayrım Reyonu mu?' şeklindeki ifadelerin gerçekle ilgisi olmayan, toplumda kutuplaşma üretmeyi hedefleyen asılsız kara propaganda girişimleri olduğu belirtildi.

Resmi kurumlar ve kamuoyu

Söz konusu öneri, resmi kurumlar tarafından benimsenmiş ya da hayata geçirilmesi yönünde herhangi bir karar alınmış bir uygulama değildir.

DMM açıklamasında, hükümetin veya ilgili kurumların gündeminde 'Cumhur Reyonu' adıyla herhangi bir proje bulunmadığına dikkat çekilerek, bir gazete köşe yazısında yer alan öneriyi devlet politikasıymış gibi sunmanın kamuoyunu yanıltmak ve dezenformasyona zemin hazırlamak olduğu ifade edildi.

Bir gazete köşe yazısında yer alan öneriyi, devlet politikasıymış gibi sunarak siyasi polemik üretmek, kamuoyunu yanıltmak ve dezenformasyona zemin hazırlamaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarımız, milletimize hizmet anlayışıyla faaliyet göstermektedir. Vatandaşlarımızın doğru bilgiye yalnızca resmi kurumların açıklamaları üzerinden ulaşması büyük önem taşımaktadır.

