DMM'den 'Plastik Mermi' İddiasına Yalanlama

DMM, İstanbul'daki gösterilerde plastik mermi kullanıldığı iddialarını yalanladı ve olayda kullanılan maddenin göz yaşartıcı kapsül olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 21:13
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 21:13
DMM'den 'Plastik Mermi' İddiasına Yalanlama

DMM'den Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto etmek amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilerde, güvenlik güçlerince "plastik mermi kullanıldığı" iddialarının asılsız olduğunu bildirdi.

Olayın Gerçek Yüzü

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerdeki nesnenin "gösteriler sırasında kullanılan bir plastik mermi" olduğu iddiasının yanlı olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Paylaşılan fotoğraftaki nesne plastik mermi değil, toplumsal huzurun sağlanması ve kamu düzeninin korunması amacıyla güvenlik güçleri tarafından yasal çerçevede kullanılan göz yaşartıcı kapsüldür" ifadelerine yer verildi.

Bu kapsülün, maksimum 15 joule hava basıncıyla çalışan paintball tüfeğiyle kullanıldığı da vurgulandı. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz!

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