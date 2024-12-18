DMM'den Yalanlama: DEAŞ Üyeleri Tahliye Edilmedi

DMM, DEAŞ İddialarına Yanıt Verdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın organlarında yer alan "Atatürk Havalimanı'nda 45 kişinin katledildiği davada terör örgütü DEAŞ üyeleri tahliye edildi." iddialarını şiddetle yalanladı.

DMM'den yapılan açıklamada, söz konusu haberlerin önemli çarpıtmalar içerdiği ve kamuoyunda yanlış bir algıya neden olduğu belirtildi. Açıklamada, tahliye edilen 6 sanığın 8 yıldır tutuklu olduğu ve saldırının failleri arasında yer almadıkları vurgulandı.

Ayrıca, bu kişilerin örgüt üyeliği ve örgütün finansmanı gibi suçlardan yargılandığına dikkati çeken DMM, tahliye kararının nedenlerini şöyle aktardı: "6 sanığa isnat edilen suçlar yönünden tutuklu kaldıkları süreler, verilecek cezaları karşılama ihtimali bulunduğundan tahliye edilmiştir."

Bu açıklama, basında çıkan yanlış iddiaların kamuoyundaki endişeleri artırmasını önlemeye yönelik bir adım olarak değerlendirilmektedir.