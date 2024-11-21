DMM, Erdoğan ve Bahçeli İddiasını Yalanladı

DMM, Bahçeli İddiasını Kesin Bir Dille Yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), son günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye MHP'li vekillerle ilgili bazı görüntüler izlettiği" iddiasını yalanladı.

DMM'den gelen açıklamada, bu iddianın kesinlikle doğru olmadığı vurgulanarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirdiği görüşmede bu tür bir görüntü izlemesi durumunun söz konusu olmadığını belirtmiştir.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesinde, kendisine iddia edildiği gibi bir görüntü izletmesi söz konusu değildir." ifadesine yer verilmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.