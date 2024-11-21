DOLAR
34,49 -0,06%
EURO
36,25 0,22%
ALTIN
2.961,95 -0,92%
BITCOIN
3.390.681,16 -4,33%

DMM, Erdoğan ve Bahçeli İddiasını Yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Erdoğan'ın Bahçeli'ye MHP'li vekillerle ilgili görüntü izlettği iddiasını reddetti.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 21:08
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 21:08
DMM, Erdoğan ve Bahçeli İddiasını Yalanladı

DMM, Bahçeli İddiasını Kesin Bir Dille Yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), son günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye MHP'li vekillerle ilgili bazı görüntüler izlettiği" iddiasını yalanladı.

DMM'den gelen açıklamada, bu iddianın kesinlikle doğru olmadığı vurgulanarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirdiği görüşmede bu tür bir görüntü izlemesi durumunun söz konusu olmadığını belirtmiştir.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesinde, kendisine iddia edildiği gibi bir görüntü izletmesi söz konusu değildir." ifadesine yer verilmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
YEE, Bosna Hersek'teki Sel Kurbanları için Şiir Gecesi Düzenledi
2
Netanyahu, UCM'nin Tutuklama Emrini Tanımayacağını Açıkladı
3
Manisa'da Silahlı Paylaşım Skandalı: 5 Kişi Tutuklandı
4
İstanbul'da 2023 Hindistan Film Festivali Başladı
5
Üsküdar'da Kamyon Kazası: 81 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
6
Zahid Sobacı'nın ABU Genel Kurulunda Gazze Konuşması
7
Nuriş Sandviç Panel Fabrikası'nın Temeli Atıldı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar