DOLAR
40,99 -0,14%
EURO
48,07 -0,8%
ALTIN
4.444,84 -1,17%
BITCOIN
4.789.190,45 -3,61%

DMM: Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı iddiaları asılsız

DMM, boru hattından 2 milyar 320 milyon dolar gelir elde edildiği ve 1 milyar 416 milyon doların kaybolduğu iddialarını yalanladı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 21:19
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 21:19
DMM: Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı iddiaları asılsız

DMM: Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı iddiaları asılsız

DMM'den resmi yalanlama ve uyarı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada yayılan "Türkiye'nin Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı üzerinden 2 milyar 320 milyon dolar gelir elde ettiği, bu tutarın Turkish Energy Company (TEC) adlı şirkete aktarıldığı ve 1 milyar 416 milyon dolarının kaybolduğu" iddialarının doğru olmadığını bildirdi.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bu tür paylaşımların asılsız ve dezenformasyon amaçlı kara propaganda niteliği taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada, BOTAŞ'ın 2014-2018 tarihleri arasında petrol taşıma faaliyetlerinden elde ettiği hasılatın 1,48 milyar dolar olduğu bilgisi paylaşıldı ve ilgili tahkim kararında da Türkiye'nin petrol sevkiyatından 2 milyar 320 milyon dolar gelir elde ettiğine dair bir ifadenin bulunmadığı kaydedildi.

TEC'in tamamen kamuya ait bir devlet şirketi olduğu, tüm faaliyet, gelir ve harcamalarının mevzuata uygun şekilde kayıt altına alındığı, Sayıştay tarafından denetlendiği ve TBMM KİT Komisyonunda görüşüldüğü belirtildi. Bu çerçevede DMM, herhangi bir gelir kaybı ya da 'buharlaşma'nın mümkün olmadığını bildirdi.

Açıklamada ayrıca, "Tekrar hatırlamak gerekirse tahkim davasında Türkiye, uluslararası hukuktan doğan haklarını savunmuş, Irak aleyhine ileri sürdüğü ihlal iddiaları kabul edilmiş ve Irak'ın da Türkiye'ye tazminat ödemesine hükmedilmiştir" ifadesine yer verildi.

Metinde, "Irak lehine verilen tazminat kararına karşı Türkiye tarafından başlatılan iptal davası süreci ise halen devam etmektedir" denilerek, yargı süreci devam eden uluslararası bir mesele üzerinden kamuoyuna maddi gerçeklerle bağdaşmayan, yanıltıcı ve kasıtlı iddialar servis edilmesinin ülke çıkarlarına zarar verme potansiyeli taşıdığı uyarısı yapıldı.

DMM, kamuoyundan resmi kurumların açıklamalarına itibar etmesini ve asılsız, siyasi saiklerle dolaşıma sokulan paylaşımları dikkate almamasını önemle rica etti.

İLGİLİ HABERLER

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Filistin: İsrail'in Kudüs'teki Kiliselere 'Eşi Görülmemiş Saldırı' İddiası
2
2025-2026 Okul Takvimi: Okullar Ne Zaman Açılacak? Ara Tatil ve Sömestr Tarihleri
3
İsrail'den E1 Projesi Tepkisi: Doğu Kudüs Yerleşim Planları Reddedildi
4
Ürdün, Karhi'nin 'Ürdün Nehri İsrail Toprağı' İddialarını Kınadı
5
İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek
6
Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem
7
Kadıköy'de Otomobilin Yayaya Çarptığı Kaza Güvenlik Kamerasında

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası