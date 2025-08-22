DMM: Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı iddiaları asılsız

DMM'den resmi yalanlama ve uyarı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada yayılan "Türkiye'nin Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı üzerinden 2 milyar 320 milyon dolar gelir elde ettiği, bu tutarın Turkish Energy Company (TEC) adlı şirkete aktarıldığı ve 1 milyar 416 milyon dolarının kaybolduğu" iddialarının doğru olmadığını bildirdi.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bu tür paylaşımların asılsız ve dezenformasyon amaçlı kara propaganda niteliği taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada, BOTAŞ'ın 2014-2018 tarihleri arasında petrol taşıma faaliyetlerinden elde ettiği hasılatın 1,48 milyar dolar olduğu bilgisi paylaşıldı ve ilgili tahkim kararında da Türkiye'nin petrol sevkiyatından 2 milyar 320 milyon dolar gelir elde ettiğine dair bir ifadenin bulunmadığı kaydedildi.

TEC'in tamamen kamuya ait bir devlet şirketi olduğu, tüm faaliyet, gelir ve harcamalarının mevzuata uygun şekilde kayıt altına alındığı, Sayıştay tarafından denetlendiği ve TBMM KİT Komisyonunda görüşüldüğü belirtildi. Bu çerçevede DMM, herhangi bir gelir kaybı ya da 'buharlaşma'nın mümkün olmadığını bildirdi.

Açıklamada ayrıca, "Tekrar hatırlamak gerekirse tahkim davasında Türkiye, uluslararası hukuktan doğan haklarını savunmuş, Irak aleyhine ileri sürdüğü ihlal iddiaları kabul edilmiş ve Irak'ın da Türkiye'ye tazminat ödemesine hükmedilmiştir" ifadesine yer verildi.

Metinde, "Irak lehine verilen tazminat kararına karşı Türkiye tarafından başlatılan iptal davası süreci ise halen devam etmektedir" denilerek, yargı süreci devam eden uluslararası bir mesele üzerinden kamuoyuna maddi gerçeklerle bağdaşmayan, yanıltıcı ve kasıtlı iddialar servis edilmesinin ülke çıkarlarına zarar verme potansiyeli taşıdığı uyarısı yapıldı.

DMM, kamuoyundan resmi kurumların açıklamalarına itibar etmesini ve asılsız, siyasi saiklerle dolaşıma sokulan paylaşımları dikkate almamasını önemle rica etti.