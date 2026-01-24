Doç. Dr. İrfan Koca: Migren Tedavisinde Nöralterapi, Akupunktur ve Botoks Etkili

Doç. Dr. İrfan Koca: Migren tedavisi mümkün

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. İrfan Koca, milyonlarca insanın yaşam kalitesini düşüren ve iş gücü kaybına yol açan en yaygın nörolojik hastalıklardan biri olan migrenin tedavisinin mümkün olduğunu belirtti.

Migren: Tek başına baş ağrısı değil

Doç. Dr. Koca, migren tedavisinde sadece ilaç odaklı yaklaşımların yerini son yıllarda bütüncül ve kişiye özel tedavilerin aldığını vurguladı. "Migren; sinir sistemi, kas-iskelet sistemi, dolaşım ve stres faktörlerinin birlikte rol oynadığı kompleks bir hastalıktır. Bu nedenle tek başına ağrı kesicilerle kontrol altına alınamaz" dedi.

Nöralterapi ile ağrı döngüsü kırılabiliyor

Doç. Dr. Koca, nöralterapinin özellikle boyun ve baş bölgesindeki sinirsel hassasiyeti hedeflediğini belirterek, "Migreni tetikleyen eski ameliyat izleri, diş problemleri veya boyun kaslarındaki gerginlikler sinir sistemi üzerinde sürekli bir uyarı oluşturabilir. Nöralterapi ile bu alanlara müdahale edilerek ağrı zinciri kırılabiliyor" ifadelerini kullandı.

Akupunktur: İğneyle gelen rahatlama

Koca, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) migren tedavisinde akupunkturu önerdiğini hatırlatarak, "Akupunktur, endorfin salınımını artırarak ağrı algısını düşürür. Düzenli uygulamalarda atakların sıklığında ve şiddetinde anlamlı azalma sağlanabiliyor" dedi.

Botoks: Kronik migrenin gizli silahı

Ayda 15 günden fazla baş ağrısı yaşayan kronik migren hastalarında botoks tedavisinin etkili bir seçenek olduğunu vurgulayan Koca, "Botoks, kas gerginliğini azaltarak ve ağrı iletim yollarını baskılayarak migren ataklarını ciddi ölçüde azaltabiliyor" ifadelerini kullandı.

Hacamat ve ozon: Tamamlayıcı, hekim kontrolünde

Doç. Dr. Koca, hacamat ve ozon tedavisinin uygun hastalarda destekleyici rol oynayabildiğini belirterek, "Bu yöntemler ilacın alternatifi değil, tamamlayıcısıdır. Özellikle dolaşım bozukluğu ve inflamasyon zemininde gelişen migrenlerde fayda görülebiliyor. Ancak mutlaka hekim kontrolünde uygulanmalıdır" uyarısında bulundu.

Boyun kaynaklı migren ve manuel terapi

Koca, migrenin önemli bir bölümünün boyun ve sırt kaslarındaki gerginliklerle ilişkili olduğunu ifade ederek, manuel terapinin bu alanda etkili olduğunu söyledi. "Omurga eklemlerindeki kısıtlılıklar ve kas spazmları giderildiğinde, migren ataklarının sıklığı azalabiliyor. Özellikle masa başı çalışanlar için manuel terapi büyük avantaj sağlıyor" dedi.

Her hasta için kişiye özel planlama

Doç. Dr. Koca, migren tedavisinde en önemli noktanın kişiye özel planlama olduğunu vurgulayarak, "Bir hastada akupunktur etkili olurken, diğerinde manuel terapi veya botoks ön plana çıkabilir. Doğru hasta seçimi, bilimsel temelli uygulamalar ve bütüncül yaklaşım sayesinde migren artık tedavi edilebilir" diye konuştu.

