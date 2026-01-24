Erciyes’e Dünya Çapında İlgi: Başkan Büyükkılıç Turistlerle Buluştu

Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi’ni ziyaret etti; yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisi sürüyor, pistlerde kar kalınlığı 220 cm.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 13:45
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 13:45
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hafta sonu kayak severlerle dolup taşan Erciyes Kayak Merkezini ziyaret ederek, dünyanın ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen yerli ve yabancı turistlerle bir araya geldi.

Merkezdeki olanaklar

Kayak merkezi, Erciyes A.Ş. tarafından yönetiliyor; şirket, Türkiye’nin ilk destinasyon yönetim şirketi ve ilk profesyonel dağ yönetim şirketi olma özelliklerini taşıyor. Merkezde 19 mekanik tesis, 41 kayak pisti ve 112 kilometrelik pist uzunluğu bulunuyor. Ayrıca teleferik hatları 3 bin 400 metre rakıma kadar ulaşıyor ve dünya standartlarında bir kayak deneyimi sunuyor.

Yerel ve uluslararası ziyaretçi ilgisi

Büyükkılıç, merkezde incelemelerde bulunup yurt içi ve yurt dışından gelen kayakseverlerle sıcak bir ortamda bir araya geldi; misafirlerin talep ve önerilerini dinledi. Belçika, Almanya, Polonya ve Çekya başta olmak üzere Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden gelen turistlerin yanı sıra Bursa, Kırşehir, Konya, Ankara, Mersin, Adana ve Kars gibi şehirlerden gelen ziyaretçiler de Erciyes’e yoğun ilgi gösterdi.

Belçika’dan gelen bir ziyaretçi, "Uçaktan iner inmez doğruca Erciyes’e geldik" sözleriyle merkezin uluslararası cazibesine dikkat çekerken, otellerde yapılan görüşmelerde bir ziyaretçi, "Çok güzel bir tesisiniz var, mükemmel olmuş. Türkiye’de ve dünyada benzeri yoktur herhalde. Yolların açık olması bizi çok memnun etti" ifadelerini kullandı. Bir diğer misafir ise "Sosyal tesisler de çok güzel, bu hizmetlerin devamını bekliyoruz" dedi.

Ziyaret sırasında Başkan Büyükkılıç’a Develi Belediye Başkanı Adem Şengül ve Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu da eşlik etti.

Pist durumu ve hedefler

Erciyes’te pistlerde kar kalınlığı 220 santimetreye ulaşarak sezonun verimli şekilde devam ettiğini gösterdi. Yapılan tanıtım çalışmalarıyla, Erciyes’in 2026 sezonunda da hem dünyadan hem Türkiye’nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerin gözdesi olması hedefleniyor.

