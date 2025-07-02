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Doğalgaza Yüzde 24 Zam: Faturalar Kabusa Dönüşüyor

BOTAŞ, doğal gaz fiyatlarına yüzde 24,6 zam yaptığını duyurdu. Bu artış, konut kullanıcılarını olumsuz etkileyecek.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 13:08
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 13:08
Doğalgaza Yüzde 24 Zam: Faturalar Kabusa Dönüşüyor

Doğalgaza Gece Zammı: Yüzde 24 Artış Duyuruldu

Milyonlarca vatandaşı ve ekonominin çarklarını doğrudan etkileyen bir kararla, doğal gaz faturaları kabusa dönüşüyor. Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), "bütçe hedefleri" gerekçesiyle doğal gaz toptan satış fiyatlarında büyük bir artışa gittiğini duyurdu.

Yeni Tarife 2 Temmuz 2025'te Geçerli Olacak

2 Temmuz 2025'ten itibaren geçerli olacak yeni tarifeler, özellikle konut kullanıcıları için adeta bir şok etkisi yaratacağa benziyor. Yapılan düzenleme ile konutlarda kullanılan doğal gaza %24,6, sanayi abonelerinin tarifesindeki artış ise %7,86 olarak açıklandı.

Doğalgaza Yüzde 24 Zam: Faturalar Kabusa Dönüşüyor

EPDK'nın Açıklamasıyla Ortaya Çıktı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından kamuoyuna duyurulan ve BOTAŞ'ın resmi internet sitesinde yayımlanan karar, yaz ortasında ısınma gideri gündemde olmasa da, sonbahar ve kış aylarının habercisi olarak cüzdanlarda hissedilecek büyük bir yükün sinyalini verdi. Açıklamada, "BOTAŞ’ın internet sitesinde ilan ettiği BOTAŞ doğal gaz toptan satış fiyatları ışığında, nihai doğal gaz satış fiyatlarında sanayi tüketicileri için ortalama %7,86, konut tüketicileri için ise ortalama %24,6 oranında artış söz konusudur" ifadelerine yer verildi.

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