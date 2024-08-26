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Doğan Bekin'den Tarım Arazileri Eleştirisi

Yeniden Refah Partisi'nden Doğan Bekin, işlenmeyen tarım arazilerinin kiralanmasına yönelik yönetmeliği sert şekilde eleştirdi.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 15:48
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 15:48
Doğan Bekin'den Tarım Arazileri Eleştirisi

Doğan Bekin'den Tarım Politikalarına Sert Eleştiri

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, işlenmeyen tarım arazilerinin kiralanması konusunu gündeme taşıyarak bu uygulamayı eleştirdi.

Çiftçilerin Emeği ve Arazilerin Kullanımı

Bekin, tarımsal amaçlarla kiraya verilmesi öngörülen arazi yönetmeliğinin, tarım sektörünün sorunlarını derinleştireceğini savunarak, "Binbir zorluklarla üretim yapan çiftçimizin emeğinin karşılığını verin, tarlaların boş kalmayacağını göreceksiniz" şeklinde konuştu.

Bakanlığa Tepki

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni yönetmeliğini eleştiren Bekin, ABD, Çin, Brezilya, Japonya ve Avrupa Birliği ülkelerinde yapılan uygulamalara atıfta bulunarak, bu ülkelerde ilgili bakanlıkların atıl arazilerin kullanımını teşvik ettiğini belirtti.

Çiftçilerin Zorlukları

Tarım arazilerinin atıl kalmasının nedenlerini vurgulayan Bekin, çiftçilerin yeterli kazanç elde edememesinin bu sorunların başında geldiğini ifade etti. Bekin, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya, çiftçilerin emeklerini karşılık bulması gerektiğini hatırlatarak çağrıda bulundu.

Yurttaşların Duyarlılığı

Bekin ayrıca, Sümela Manastırı'ndaki ayinin Lozan Anlaşması hükümlerine aykırı olduğunu belirterek, bu durumu siyasi bir hamle olarak değerlendirdi. Aynı zamanda, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'ın sorumlu davranmaya davet etti.

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