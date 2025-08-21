Doğan Bekin: İsrail'in E1 Projesi 'Filistin Devleti'ni ortadan kaldırma girişimi

Doğan Bekin, İsrail'in E1 Projesini Sert Sözlerle Eleştirdi

Meclis'te yapılan basın toplantısında projeye ve ABD politikasına tepki

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında İsrail'in onay verdiği E1 Projesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bekin, İsrail'in uluslararası toplumun sessizliğinden faydalanarak Gazze'yi ve Batı Şeria'yı işgal yoluna gitmesinin, Orta Doğu'nun barış ve istikrarını tehlikeli bir sürece sürüklediğini söyledi.

Bekin, ABD'nin tutumuna ilişkin olarak, "ABD Başkanı Donald Trump, bir yandan Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirme konusunda büyük çaba gösterirken, diğer yandan ise her adımda kendisiyle danışan ve Beyaz Sarayı kendisine adeta ikinci adres yapan Netanyahu'ya Gazze işgali ve Batı Şeria konularında tam destek verdiği ortadadır." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Filistin topraklarındaki işgali genişletecek E1 Projesi'ne nihai onayı verdiğini anımsatan Bekin, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in geçen Perşembe günü Batı Şeria'daki 'E1' bölgesinde Doğu Kudüs ve Batı Şeria arasında kalan alana 3400 yeni Yahudi yerleşim yeri inşa etme planını açıklaması, Batı Şeria şeridini Doğu Kudüs'ten ayıracak sinsi bir proje olup, bu Filistin Devleti'ni ortadan kaldırmaya yönelik son derece vahim bir adımdır. ABD ve payandası konumundaki Siyonist İsrail tarafından oluşturulmaya çalışılan istikrarsız bir Orta Doğu'nun salt İsrail'e değil, küresel emperyalist ülkelere de fayda sağlayacağı muhakkaktır."

Bekin, sözlerinin sonunda yerel ekonomik konuya da değinerek, Tariş Üzüm Birliği'nin 2025 yılı mahsulü çekirdeksiz kuru üzüm avans alım fiyatını anımsattı ve açıklanan alım fiyatının üreticilere ekonomik açıdan zarar vermeyecek şekilde tekrar gözden geçirilmesini talep etti.