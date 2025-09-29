Doğanın Ruhu Kısa Film Yarışması'nda Ödüller Sahiplerini Buldu

8. Doğal Yaşam Festivali kapsamında ödül töreni düzenlendi

Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) ve Happy Nest Healing işbirliğinde düzenlenen 'Doğanın Ruhu' kısa film yarışmasının kazananlarına ödülleri takdim edildi.

Bu yıl ilki yapılan yarışmada; Bulut Kaçan 'Çağ' filmiyle birinci, Sena Amanvermez 'Biyometrik' filmiyle ikinci, Abdullah Harun İlhan 'Taş ile Toprak Arasında' filmiyle ise üçüncü oldu.

Yarışmada birinciye 100 bin lira, ikinciye 50 bin lira, üçüncüye ise 25 bin lira ödül takdim edildi.

Etkinlik, sürdürülebilir yaşam kültürüne sanatsal katkılar sunma amacıyla gerçekleştirildi ve ödül töreni 8. Doğal Yaşam Festivali kapsamında yapıldı.

Jüride Yılmaz Ulusoy Holding ve TÜRSAK Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Ulusoy Tepret başkanlığında; Ozan Açıktan, İlker Ayrık, Özer Feyzioğlu, Burak Göral, Tuna Kamhi ve Berk Keklik yer aldı.