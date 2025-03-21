DOGE'nin Milyonlarca ABD'linin Kişisel Bilgilerine Erişimi Geçici Olarak Engellendi

DOGE'nin Erişimi Geçici Olarak Engellendi

ABD'de federal yargıç, Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE), Sosyal Güvenlik İdaresi (SSA) tarafından muhafaza edilen milyonlarca kişinin bilgilerine erişimini geçici olarak durdurdu.

Mahkeme Kararı ve Yargıcın Açıklamaları

The Hill gazetesinin haberine göre, Maryland Bölge Mahkemesi Yargıcı Ellen Hollander, DOGE'nin milyonlarca ABD'linin SSA'daki kişisel bilgilerine erişimine ilişkin gerçekleştirdiği duruşmada önemli kararlar aldı.

Hollander, SSA'nın DOGE ekibine, kişilerin tıbbi kayıtları, ehliyet numaraları, banka ve kredi kartı bilgileri ile vergi, gelir ve iş bilgilerine “serbest erişim sağladığını” belirterek, departmanın bu bilgilere erişimini geçici olarak engelledi.

Dolandırıcılık Salgını Arayışı

DOGE ekibinin SSA'da “şüpheden yola çıkarak bir dolandırıcılık salgını arayışı içinde olduğu” savunarak, gerçek kanıt olmadan samanlıkta iğne aradığını ifade eden Hollander, departmanın SSA'dan elde ettiği kişisel bilgileri silmesini de talep etti.

SSA Başkan Vekili'nin İstifası

Öte yandan, SSA Başkan Vekili Michelle King, 18 Şubat'ta DOGE'nin, kurumun veri tabanına erişim sağlamak istemesi üzerine görevinden istifa etmişti.