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Doğrulanmış İlan Uygulaması Otomotiv Sektöründe Başlıyor

Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan, doğrulanmış ilan uygulamasının otomotiv sektörüne de ekleneceğini açıkladı. 2024'te tam olarak yürürlüğe girecek.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 14:45
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 14:57
Doğrulanmış İlan Uygulaması Otomotiv Sektöründe Başlıyor

Doğrulanmış İlan Uygulaması Otomotivde de Başlıyor

Otomotiv sektöründe yeni bir dönüm noktası yaşanıyor. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, doğrulanmış ilan uygulamasının 2024 yılı itibarıyla tamamen yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Uygulama Ocakta Zorunlu Olacak

Gürcan, konut ilanı verecek kişilerin artık e-devlet üzerinden işlemlerini yapabileceklerini belirtti. Bunun yanı sıra, sistemin aynı şekilde otomobil ilanları için de geçerli olacağını ifade etti. "Otomobil sahipleri, e-devlet üzerinden araçlarının ilanını vermek için gerekli işlemleri gerçekleştirebilecekler," dedi.

Otomotiv Sektörüne Yönelik Destekler

Gürcan, otomotiv sanayinin Türkiye ekonomisinin lokomotifi olduğunu vurguladı. 2023 yılında 19,4 milyar dolara ulaştığı bildirilen otomotiv ana sanayi ihracatı ile birlikte, toplam ihracatın 35 milyar doları aştığını belirtti.

Küresel Durgunluk ve Ekonomik İyileşme

Salgın sürecinin küresel ticareti etkilediğini hatırlatan Gürcan, buna rağmen Türkiye’nin üretim, istihdam ve ihracat konularında ilerlemeye devam ettiğini vurguladı.

İlgili Toplantıya Katılım

Bu açıklamalar, MÜSİAD tarafından düzenlenen Türkiye Yüzyılı'nda Otomotiv ve Enerji Vizyonu Toplantısı sırasında yapıldı. Programa, siyasi figürler ve iş dünyası temsilcileri katıldı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Selçuk Kongre Merkezi'nde MÜSİAD'ın düzenlediği, Türkiye...

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Selçuk Kongre Merkezi'nde MÜSİAD'ın düzenlediği, Türkiye Yüzyılı'nda Otomotiv ve Enerji Vizyonu Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Selçuk Kongre Merkezi'nde MÜSİAD'ın düzenlediği, Türkiye...

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Selçuk Kongre Merkezi'nde MÜSİAD'ın düzenlediği, Türkiye Yüzyılı'nda Otomotiv ve Enerji Vizyonu Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

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